https://news.day.az/world/1736606.html

В Турции вступил в силу закон о киберпреступности

В Турции "закон о кибербезопасности" вынесен на обсуждение и принят Великим национальным собранием Турции. Как сообщает Day.Az, по новому закону виновные в киберпреступлениях против госструктур Турецкой Республики будут приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.