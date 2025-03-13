https://news.day.az/world/1736606.html В Турции вступил в силу закон о киберпреступности В Турции "закон о кибербезопасности" вынесен на обсуждение и принят Великим национальным собранием Турции. Как сообщает Day.Az, по новому закону виновные в киберпреступлениях против госструктур Турецкой Республики будут приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.
В Турции вступил в силу закон о киберпреступности
В Турции "закон о кибербезопасности" вынесен на обсуждение и принят Великим национальным собранием Турции.
Как сообщает Day.Az, по новому закону виновные в киберпреступлениях против госструктур Турецкой Республики будут приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.
Закон также определяет задачи новосозданного управления кибербезопасности.
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