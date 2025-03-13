https://news.day.az/world/1736707.html Макрон хочет сорвать мирное урегулирование в Украине? Президент Франции Эммануэль Макрон и страны Евросоюза (ЕС) хотят сорвать мирное урегулирование конфликта в Украине. Как передает Day.Az, об этом сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Макрон хочет сорвать мирное урегулирование в Украине?
Президент Франции Эммануэль Макрон и страны Евросоюза (ЕС) хотят сорвать мирное урегулирование конфликта в Украине.
Как передает Day.Az, об этом сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
"Мир становится возможным в Украине, так что давайте дождемся решительного удара со стороны ЕС и Макрона: они не хотят мира", - считает он.
При этом Филиппо уточнил, что от Макрона и ЕС нужно ожидать "грязного хода".
По словам политика, Макрон хочет добиться ввода европейских войск в Украину, а также устроить кризисную ситуацию. Филиппо добавил, что это может произойти даже под флагом другого государства.
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