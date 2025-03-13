Google отзывает свои смартфоны

Компания Google начала отзыв смартфона Pixel 4a, выпущенного еще в 2020 году, после того, как последнее обновление программного обеспечения привело к неожиданным и опасным последствиям. Владельцам Pixel 4a настоятельно рекомендуется воздержаться от установки последнего обновления и обратиться в сервисный центр. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема возникла после январского обновления 2025 года, получившего название "Программа улучшения производительности батареи Pixel 4a". Это обновление, изначально разработанное для повышения стабильности работы аккумулятора на устаревающей модели, неожиданно привело к обратному эффекту. Многочисленные пользователи пожаловались на резкое сокращение времени автономной работы их устройств.

Некоторые пользователи столкнулись с полной разрядкой батареи всего за несколько минут. Google признал проблему и опубликовал предупреждение на официальной странице поддержки, указав, что обновление может привести к "сокращению времени работы батареи и снижению производительности зарядки". Согласно отчетам, максимальное напряжение батареи было снижено с 4,45 В до 3,95 В, что соответствует снижению емкости батареи на 56%.

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) также выпустила предупреждение, подчеркивающее проблему перегрева батареи и призывающее пользователей проверять свои устройства на признаки перегрева. ACCC подчеркнула информацию об отзыве, заявив, что перегрев батареи может создавать риск возгорания.

В настоящее время Google предлагает бесплатную замену батареи для Pixel 4a, столкнувшихся со значительным снижением производительности батареи. Компания пока не предоставила подробностей о масштабах отзыва и процедуре замены батарей.