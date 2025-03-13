В Сирии сформирован Совет национальной безопасности

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ о формировании Совета национальной безопасности страны, сообщает агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Совет национальной безопасности формируется под председательством президента республики. Его целью является координация и управление вопросами безопасности и политики", - цитирует агентство указ.

В состав совета войдут министры иностранных дел, обороны, внутренних дел и глава разведывательного управления страны. Кроме того, в совете будут два члена-консультанта и технический эксперт, назначенные Шараа.

"Решения, связанные с национальной безопасностью и вызовами, стоящими перед государством, будут приниматься в консультации с его (совета нацбезопасности - ИФ) членами", - отмечается в указе.

Заседания будут проводиться периодически или по решению президента.