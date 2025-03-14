https://news.day.az/world/1736951.html Израиль ударил по объекту "Хезболлах" Армия Израиля нанесла удар по объекту, использовавшемуся шиитской организацией "Хезболлах" для производства и хранения оружия, в долине Бекаа на востоке Ливана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Израиль ударил по объекту "Хезболлах"
Армия Израиля нанесла удар по объекту, использовавшемуся шиитской организацией "Хезболлах" для производства и хранения оружия, в долине Бекаа на востоке Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по инфраструктуре на стратегическом объекте, который организация "Хезболлах" использовала для производства и хранения оружия, в районе Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении. "Армия продолжит предпринимать действия по устранению любой угрозы Государству Израиль", - отметили в пресс-службе.
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