Израиль ударил по объекту "Хезболлах"

Армия Израиля нанесла удар по объекту, использовавшемуся шиитской организацией "Хезболлах" для производства и хранения оружия, в долине Бекаа на востоке Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по инфраструктуре на стратегическом объекте, который организация "Хезболлах" использовала для производства и хранения оружия, в районе Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении. "Армия продолжит предпринимать действия по устранению любой угрозы Государству Израиль", - отметили в пресс-службе.