Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) привержено выполнению Пакта ООН для будущего.

Как передает Day.Az, об этом сказала заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Нажат Мохтар на панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Обеспечение равного доступа к передовым технологиям и устранение научного неравенства - важнейшие условия успешной реализации Пакта для будущего. МАГАТЭ привержено его выполнению, делая ставку на науку, инновации и сотрудничество со всеми государствами-членами", - сказала она.

По словам Мохтар, одним из ключевых направлений работы Международного агентства по атомной энергии является развитие научного и технологического потенциала, а также внедрение передовых решений для здравоохранения.

"В частности, мы занимаемся повышением квалификации медицинских специалистов, чтобы улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний.

Сегодня 70% населения Африки не имеют доступа к онкологической помощи. Это означает, что место рождения человека зачастую предопределяет его шансы на выживание, и такая ситуация недопустима. Я надеюсь, что Пакт для будущего позволит изменить этот порядок вещей", - сказала она.

Заместитель генерального директора отметила, что МАГАТЭ рассматривает механизмы смешанного финансирования, чтобы поддержать страны, укрепить их медицинскую инфраструктуру и обеспечить каждому доступ к необходимому лечению, включая онкологическую помощь.

"Один из примеров внедрения инноваций - использование искусственного интеллекта для ускорения подготовки протоколов лечения рака. Если в стандартных условиях этот процесс занимает месяцы, то с применением ИИ он сокращается до нескольких часов. А что это значит на практике? Больше спасенных жизней. Чем быстрее составляется протокол, тем больше пациентов получают своевременное лечение", - заявила Мохтар.