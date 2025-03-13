На Глобальном Бакинском форуме обсуждаются важнейшие региональные и глобальные проблемы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, гостеприимство Азербайджана также приобретает международный масштаб благодаря Глобальному Бакинскому форуму, который в последние годы стал одной из важнейших международных платформ.

"На этом Форуме обсуждаются пути решения важнейших региональных и глобальных проблем. Это особенно важно в 2025 году, когда некоторые ожидают, что он станет поворотным моментом", - добавила она.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число также войдут более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.