Каллас заявила, что ЕС не находится в состоянии войны

Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас убеждена, что Европейский союз в настоящее время не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира.

Как передает Day.Az, своим мнением она поделилась в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.

Она подчеркнула, что Европа продолжает привыкать к подходам новой администрации США.

"Мы все [в Европе] обеспокоены, потому что мы не находимся в [состоянии] войны, но мы также не находимся в [состоянии] мира. Правительства должны принять сложные решения, чтобы увеличить оборонные расходы, потому что, когда они нам потребуются, будет слишком поздно делать эти инвестиции", - подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что Россия, Иран, КНДР и Китай находятся в сотрудничестве, поэтому ЕС необходимо укреплять связи с демократическими партнерами, такими как США, Канада, Япония, Южная Корея и Австралия. Она охарактеризовала эти страны как "хорошие".