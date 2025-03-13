Каллас заявила, что ЕС не находится в состоянии войны
Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас убеждена, что Европейский союз в настоящее время не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира.
Как передает Day.Az, своим мнением она поделилась в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.
Она подчеркнула, что Европа продолжает привыкать к подходам новой администрации США.
"Мы все [в Европе] обеспокоены, потому что мы не находимся в [состоянии] войны, но мы также не находимся в [состоянии] мира. Правительства должны принять сложные решения, чтобы увеличить оборонные расходы, потому что, когда они нам потребуются, будет слишком поздно делать эти инвестиции", - подчеркнула дипломат.
Она также отметила, что Россия, Иран, КНДР и Китай находятся в сотрудничестве, поэтому ЕС необходимо укреплять связи с демократическими партнерами, такими как США, Канада, Япония, Южная Корея и Австралия. Она охарактеризовала эти страны как "хорошие".
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