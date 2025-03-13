Несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Северную Македонию объединяют глубокие корни

Выражаю признательность за приглашение принять участие в XII Глобальном Бакинском форуме, проводимом в Азербайджане, и за организацию Международным центром Низами Гянджеви на высоком уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Несмотря на географическую удаленность, наши дружественные страны объединяют глубокие корни. Эти две страны расположены на перекрестке цивилизаций, имеющих древнюю историю сосуществования представителей многих религий. Обе страны восстановили свою независимость в 1991 году и привержены многосторонности и сотрудничеству в рамках ООН", - отметила Президент Северной Македонии.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число также войдут более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 глав ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.