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Кубок Азербайджана: объявлены место и дата проведения полуфиналов

Объявлены место и дата проведения полуфинальных игр Кубка Азербайджана по баскетболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана. Матчи пройдут 28 марта в Бакинском Дворце спорта. "Нахчыван" встретится с "Гянджой", НТД - с "Нефтчи".