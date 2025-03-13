https://news.day.az/sport/1736649.html Кубок Азербайджана: объявлены место и дата проведения полуфиналов Объявлены место и дата проведения полуфинальных игр Кубка Азербайджана по баскетболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана. Матчи пройдут 28 марта в Бакинском Дворце спорта. "Нахчыван" встретится с "Гянджой", НТД - с "Нефтчи".
Кубок Азербайджана: объявлены место и дата проведения полуфиналов
Объявлены место и дата проведения полуфинальных игр Кубка Азербайджана по баскетболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана.
Матчи пройдут 28 марта в Бакинском Дворце спорта. "Нахчыван" встретится с "Гянджой", НТД - с "Нефтчи".
Отметим, что финал кубка состоится 30 марта.
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