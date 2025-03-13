Мы открыто заявляем, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

Об этом сказал сегодня журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума главный советник Президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, сообщает Day.Az.

"Мы всегда заявляли о необходимости устойчивого, основанного на правде, справедливого мира и сосуществования в регионе. Ранее мы открыто заявляли, что оккупация Карабаха Арменией является препятствием для этого, что Турция заняла твердую позицию в этом вопросе, а также, что мы всегда будем рядом с Азербайджаном", - сказал он.

Акиф Чагатай Кылыч отметил, что Турция выступает за справедливый, долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум собрал более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число вошли более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 глав ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.