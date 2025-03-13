Дружба между Албанией и Азербайджаном находит свое отражение в долгосрочном сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Республики Албания Байрам Бегай, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что следует особо подчеркнуть экономические и инфраструктурные проекты в сотрудничестве: "Мы привержены сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией и его развитию. Это отвечает интересам наших народов".

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число также войдут более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 глав ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.