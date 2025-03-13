USAID оставил после себя руины в Ереване

Разбирательство, инициированные администрацией Дональда Трампа в отношении Агентства США по международному развитию (USAID), которое тратило средства налогоплательщиков впустую, ударило по Еревану, в частности, по Американскому университету Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в последние месяцы парк за университетом был закрыт на реконструкцию, а окружающие здания снесены. На информационном плакате, анонсировавшем строительные работы, отмечалось, что реконструкция проводится при финансовой поддержке USAID.

Однако несколько дней назад логотипы USAID были удалены с плаката.

Издание "Грапарак" обвиняет в этом мэрию Еревана, которая, как пишет газета, настолько затянула процесс выдачи разрешения на строительство, что реконструкция так и не была завершена, а после прихода Трампа к власти USAID и его программы были закрыты, в результате чего строительство этого парка осталось незавершенным и все осталось в руинах.