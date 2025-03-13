https://news.day.az/society/1736674.html Вниманию владельцев маломерных судов: воздержитесь от выхода в море МЧС Азербайджана сделало заявление для владельцев маломерных судов на фоне ухудшившихся погодных условий. Как сообщает Day.Az, в ведомстве сообщили, что туман продолжает сохраняться по всей территории страны.
Вниманию владельцев маломерных судов: воздержитесь от выхода в море
МЧС Азербайджана сделало заявление для владельцев маломерных судов на фоне ухудшившихся погодных условий.
В ведомстве Day.Az сообщили, что туман продолжает сохраняться по всей территории страны.
Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, видимость на Каспийском море в районе Баку и Абшеронского полуострова ограничена до 50-500 метров.
В связи с этим МЧС настоятельно предупреждает владельцев маломерных судов о запрете выхода в море в таких условиях ради обеспечения безопасности.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре