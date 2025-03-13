воздержитесь от выхода в море

МЧС Азербайджана сделало заявление для владельцев маломерных судов на фоне ухудшившихся погодных условий.

В ведомстве Day.Az сообщили, что туман продолжает сохраняться по всей территории страны.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, видимость на Каспийском море в районе Баку и Абшеронского полуострова ограничена до 50-500 метров.

В связи с этим МЧС настоятельно предупреждает владельцев маломерных судов о запрете выхода в море в таких условиях ради обеспечения безопасности.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az