Вивек Рамасвами вновь отрабатывает армянский заказ

Автор: Байрам Эльшадов

Скандально известный Вивек Рамасвами, который успел похоронить свою предвыборную кампанию также стремительно, как ее и начал, вновь заявил о себе. Неудавшийся кандидат на пост президента США вновь вылез отрабатывать деньги армянской диаспоры и болтает глупости. Бедные люди вынуждены снова слушать мысли человека, который не только не разбирается в истории христианства, но и ради денег готов на все.

Вновь появившись в информационном поле, Рамасвами отметил свое возвращение давно заученной темой о том, что "Азербайджан устроил этническую чистку". Всячески поддерживая несществующий сепаратистский режим, Вивек Рамасвами скатился в откровенную глупость.

Вот пример его извращенной логики. Он говорит о том, что после 1994 года в Карабахе проживали этнические армяне. Да, проживали, но почему Рамасвами не стал рассуждать о том, как они добились этнического доминирования, а точнее - моноэтнического состава? Поможем ему, раскрыв правду - с помощью этнических чисток, в результате которых более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Но судя по всему, Вивек Рамасвами не внял совету Майкла Дорана и не научился "гуглить" информацию в сети. И несмотря на это, решил вернуться в Институт Гудзона, который известен своей весьма правильной позицией и взглядами на ситуацию на Южном Кавказе. Вот еще одна критика его "экспертного мнения".

Но и без этого возникают другие вопросы. Почему неудавшийся кандидат на пост президента США выбрал 1994 год как основную точку для своего взгляда? И как далеко можно возвращаться в прошлое в попытке оправдывать захватническую политику других стран? Ведь такой подход дискредитирует международное право.

Рамасвами, может, из-за своей жадности, а, может, по глупости предлагает путь, который откроет дверь развитию глобального сепаратизма и ревизионизма. Учитывая то, что сегодня США занимают весьма комфортное место в глобальной иерархии стран, такой подход угрожает и американцам. Ведь от этого пошатнутся и их позиции. Вот к чему может привести ошибочная логика Рамасвами, который оперирует лишь на основе желания заручиться поддержкой армян и для этого готов распространять любые тезисы своих покровителей.

А что касается обвинений Рамасвами о том, что "Азербайджан применил силу", то надо отметить, что Азербайджан воспользовался правом на самозащиту, гарантированным Статьей 51 Устава ООН. Собственно, поэтому, ни одно государство не пошло против Азербайджана, прекрасно понимая, что это создало бы очень опасный прецедент.

Что-то подсказывает, что это не последний раз, когда мы видим Рамасвами, пытающегося отработать заказ армянской диаспоры. И с каждым разом с треском провалившийся проармянский кандидат все больше будет демонстрировать свою глупость, скудное понимание природы международных отношений и межправа, а также свою алчность в отработке заказов своих хозяев.