При осмотре массовых захоронений установлено, что тела захоронены без какого-либо индивидуального подхода

При осмотре массовых захоронений было установлено, что тела в них захоронены без какого-либо индивидуального подхода.

Об этом сказал сегодня на брифинге начальник отдела криминалистики Генеральной прокуратуры Азербайджана Орхан Рзаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что после освобождения от оккупации в Ходжалинском районе были обнаружены массовые захоронения. В последний раз в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - останки 8 человек. На сегодня установлены личности 9 человек.

O.Рзаев отметил, что грубо нарушены положения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными", "О защите гражданского населения во время войны" и дополнительного Протокола №1 от 8 июня 1977 года к этим конвенциям.

"Хочу особо отметить, что в соответствии с требованиями Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, на стороны конфликта в качестве обязанности возложено индивидуальное захоронение тел, подтверждение факта смерти до захоронения, установление личности погибших и подготовка отчета об этом. В соответствии с этой Конвенцией, стороны конфликта должны обеспечить достойное захоронение погибших и, насколько это возможно, соответственно требованиям религии, к которой они принадлежат, устанавливать опознавательные знаки, охранять могилы, чтобы их можно было найти", - сказал он.

O.Рзаев сказал, что при осмотре указанных массовых захоронений, исходя из состояния обнаруженных человеческих останков было установлено, что тела были захоронены без какого-либо индивидуального подхода, их просто сбрасывали друг на друга.

Отметим, что в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - останки 8 человек. Всего же на сегодняшний день из 29 человек, чьи останки были найдены в Ходжалы, установлены личности 9 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!