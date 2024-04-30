https://news.day.az/politics/1656536.html Армения готова к разблокировке коммуникаций с Азербайджаном и Турцией - Мирзоян
Армения готова к разблокировке коммуникаций с Азербайджаном и Турцией - Мирзоян
Армения готова к разблокировке всех региональных и международных транспортных коммуникаций с Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Day.Az, такое мнение высказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
Он подчеркнул, что восстановление региональных транспортных связей будет способствовать экономическому прогрессу стран.
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