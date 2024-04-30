Китай ввел запрет на судоходство

Власти Китая ввели запрет на судоходство в районе устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море из-за проведения военных мероприятий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления по морским делам КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В кратком заявлении ведомства указываются координаты районов, куда с 1 по 9 мая будет запрещен заход крупногабаритных гражданских судов. О каких "военных мероприятиях" идет речь, не уточняется.

Запрет на судоходство будет действовать с 07:00 (03:00 по бакинскому времени) 1 мая до 09:00 (05:00 по бакинскому времени) 9 мая.

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