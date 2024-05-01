В аэропортах Казахстана усилят меры авиабезопасности

Власти Казахстана с 1 мая введут дополнительные меры авиационной безопасности в аэропортах страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.

"С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы предназначена для того, чтобы отслеживать пронос запрещенных предметов в терминал.

В министерстве призвали пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения досмотра и регистрации.

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