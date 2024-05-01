Президент COP29 о реформах, направленных на реализацию потенциала развития "зеленой" экономики

В Азербайджане проводятся реформы в связи с реализацией имеющегося потенциала по развитию "зеленой" экономики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов страны Мухтар Бабаев во время панельных дискуссий на тему "Устойчивый путь к "зеленому" будущему: совместные действия на COP 29 и в последующий период" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, в настоящее время в концепции развития Азербайджана, основанной на социально-экономических реформах, важное место занимает переход к "зеленой" экономике, являющейся компонентом устойчивого развития. Один из пяти национальных приоритетов Азербайджана по социально-экономическому развитию до 2030 года определен как "страна с чистой окружающей средой и "зеленого" роста". В соответствии с этим приоритетом проводится работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению зеленых насаждений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии.

Министр отметил, что в последние годы в Азербайджане проводятся реформы в законодательной сфере в соответствии с требованиями современности в направлении реализации имеющегося потенциала, связанного с развитием "зеленой" экономики, предпринимаются важные шаги по декарбонизации, привлечению "зеленых" инвестиций, поддержке инициатив "зеленого" финансирования.

"Глобальные изменения климата оказывают серьезное влияние не только на экологические, но и на экономические и социальные аспекты устойчивого развития. Как надежный и ответственный член международного сообщества Азербайджан придает большое значение решению глобальных проблем, связанных с изменением климата, и проводит практическую работу в этом направлении. Предотвращение и смягчение последствий изменения климата во многом зависит от международного диалога и сотрудничества. Ни одна страна не может добиться решения глобальных проблем, таких как изменение климата, в одиночку. Межкультурный диалог, обеспечивающий установление эффективного сотрудничества между сторонами, играет важную роль в реализации глобальной повестки дня по изменению климата, а также в сохранении общих социальных и экологических ценностей.

Чистые технологии играют все большую роль в мировой энергетической системе. На современном этапе, когда возникают новые глобальные вызовы, энергетическая трансформация является одним из важных вопросов, стоящих в повестке дня. За счет реализованных в последнее время проектов повышаются показатели энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии. Наша республика, богатая углеводородными ресурсами, нацелена на увеличение удельного веса возобновляемых источников энергии и "зеленой" энергии в производстве электроэнергии. Эта цель обеспечивает долгосрочное видение для частного сектора и инвесторов и стимулирует разработку новых проектов", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум проходит с 1 по 3 мая.

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