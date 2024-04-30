В Стамбуле будут проведены российско-турецкие консультации

Россия и Турция проведут консультации по вопросам, стоящим на повестке ООН.

Как передаетDay.Az, об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

В министерстве отметили, что 2 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отправится для проведения консультаций в Стамбул.

Ранее Вершинин провел в Москве встречу с послом Турции в РФ Танжу Билгичем. Стороны обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне, обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

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