В Стамбуле будут проведены российско-турецкие консультации
Россия и Турция проведут консультации по вопросам, стоящим на повестке ООН.
Как передаетDay.Az, об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
В министерстве отметили, что 2 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отправится для проведения консультаций в Стамбул.
Ранее Вершинин провел в Москве встречу с послом Турции в РФ Танжу Билгичем. Стороны обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне, обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре