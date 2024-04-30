Кто дал право Франку Швабе говорить от имени всего ПАСЕ?

Провокационные заявления, которые сделал глава делегации Германии в ПАСЕ Франк Швабе, больше напоминали смесь лжи, истерики и пропаганды времен Второй мировой войны. Его высказывания не выдерживают совершенно никакой критики.

Разве будет адекватный европейский политик лить грязь и прямые обвинения в адрес суверенного государства?

Об этом в интервью Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Как подчеркнула С.Микаилова, в своем стремлении заработать симпатию армянского лобби, Швабе забыл о дипломатии, политике и этикете: он ведет себя нагло.

"Неужели Швабе не знает, что такое судебная власть и что никому нельзя вмешиваться в дела суда? Особенно, если речь о совершенно не имеющей никакого отношения к Швабе стране! Никакая деятельность, ни правозащитная, ни журналистская, не освобождает от обязанности соблюдать законы! Или в Германии не так? Если Швабе не понимает этих элементарных вещей, то возникает вопрос, что человек такого уровня делает в ПАСЕ?", - отметила С.Микаилова.

Депутат добавила, что если же он все это понимает, тогда встает вопрос о том, кто дал право Франку Швабе говорить от имени всех членов ПАСЕ?

"Никто ему такого права не давал! Более того, в кулуарах ПАСЕ регулярно звучат мнения депутатов о том, что провокационное поведение организации в отношении Азербайджана - это ошибка, которую необходимо исправить. И эта ошибка по сути такая же чудовищная, как и провокационная болтовня Франка Швабе", - резюмировала Севиль Микаилова.

Абдул Керимханов