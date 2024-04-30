https://news.day.az/world/1656582.html Генсек ООН предупредил о последствиях операции в Рафахе
Генсек ООН предупредил о последствиях операции в Рафахе
Если Израиль проведет военную операцию в Рафахе, это станет опаснейшей эскалацией ближневосточного конфликта и будет иметь серьезные последствия для всего региона.
Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, военные действия в Рафахе станут невыносимой эскалацией, которая приведет к гибели тысяч мирных жителей и перемещению сотен тысяч людей.
"Последствия этого для палестинцев в секторе Газа будут разрушительными. Я призываю всех, у кого есть влияние на Израиль, сделать все возможное, чтобы предотвратить это", - отметил он.
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