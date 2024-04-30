Хуситы атаковали два судна в Индийском океане

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали два коммерческих судна - Cyclades в Красном море и MSC Orion в Индийском океане.

Как передает Day.Az, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

По его словам, нападение на Cyclades произошло 21 апреля, когда судно следовало в израильский порт Эйлат. "Оно нарушило решение о запрете прохода судов в порты Палестины, поскольку направлялось в Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - ред.)", - сказал Сариа.

Судно MSC Orion подверглось атаке, поскольку хуситы идентифицировали его как принадлежащее Израилю. Каким образом была установлена принадлежность этого судна, представитель йеменского движения не уточнил.

Кроме того, Сариа заявил о нанесении удара беспилотниками по двум американским эсминцам в Красном море. Представитель "Ансар Аллах" утверждает, что использованные хуситами средства поражения "достигли своих целей".

В понедельник Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве рядом с неназванным судном, которое находилось в 54 морских милях (около 100 км - ред.) к северо-западу от йеменского порта Моха. В последующем уведомлении UKMTO говорилось, что судно получило повреждения, однако его экипаж не пострадал.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, атаке подвергся контейнеровоз под флагом Мальты, который выполнял рейс из Джибути в порт саудовской Джидды в Красном море. Как сообщили в компании, по судну были выпущены три ракеты. Причиной атаки могло стать то, что его оператор связан с Израилем.

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