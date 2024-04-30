Армения не желает быть частью неработающего механизма такого, как ОДКБ

"В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы".

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью Al-Jazeera.

"В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них - вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях", - сказал он.

Он напомнил, что ОДКБ - это военно-политический блок, призванный защищать границы стран-участниц.

По его словам, отсутствие должной реакции вызвало вопросы в армянском обществе, и Ереван "не хочет быть частью неработающего механизма". При этом Армения остается членом ОДКБ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!