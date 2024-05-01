Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа на регион и по достижению прочного мира. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США безопасности Израиля. Он также обсудил необходимость избегать дальнейшего расширения конфликта и проинформировал премьер-министра об усилиях, прикладываемых для достижения прочного и устойчивого мира в регионе", - говорится в письменном заявлении Миллера.

Он добавил, что стороны обсудили шаги для достижения договоренностей о прекращении огня в рамках сделки по освобождению заложников. Блинкен подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, "именно [палестинское радикальное движение] ХАМАС стоит на пути к прекращению огня". Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства отметил, что позиция США по поводу военной операции в Рафахе на юге сектора Газа осталась неизменной.

Госсекретарь обратил внимание, что ситуация с доставкой гуманитарной помощи улучшилась после телефонного разговора израильского премьера с американским президентом Джо Байденом, который состоялся 4 апреля.

Американский дипломат также провел в Тель-Авиве встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они обсудили прекращение огня в зоне конфликта, доставку гуманитарной помощи в анклав, защиту работников гуманитарных организаций и недопущение эскалации конфликта в регионе.

Блинкен прибыл в Израиль вечером 30 апреля в рамках ближневосточного турне. До этого он посетил Иорданию и Саудовскую Аравию. Контакты госсекретаря США в регионе связаны прежде всего с обострением палестино-израильского конфликта и попытками достичь договоренности об освобождении израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, и приостановке там боевых действий.

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