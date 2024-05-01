Азербайджан и Узбекистан изучают возможности финансирования совместных проектов - ФОТО
Азербайджан и Узбекистан изучают возможности финансирования совместных проектов.
Как передает в среду Day.Az, в рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан, состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании.
Стороны также затронули вопросы устойчивого развития деловых и торговых связей между странами, содействия всестороннему развитию частного сектора и взаимных инвестиций.
Отметим, что по данным статистического агентства Узбекистана, объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в период с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США.
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