Астана готова к дальнейшему взаимодействию с Баку и Ташкентом для экспорта "зеленой" энергии в Европу

Министерство энергетики Казахстана всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию с Азербайджаном и Узбекистаном для экспорта "зеленой" энергии в Европу.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев после подписания между минэнерго трех стран меморандума о сотрудничестве.

"На сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию", - сказал министр.

По его словам, ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

"В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи "зеленой" энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - сказал Саткалиев.

Отметим, что сегодня главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик.

Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли "зеленой" энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

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