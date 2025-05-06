Израиль шокирован заявлением Трампа
Израиль шокирован заявлением Трампа о капитуляции хуситов.
"Мы об этом не знали. Трамп нас удивил", - заявил высокопоставленный израильский чиновник в комментарии Axios, передает Day.Az.
По его словам, США не предупредили Израиль о решении заключить перемирие с хуситами.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме сообщил, что его страна прекращает удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".
"Хуситы заявили, по крайней мере нам, что они больше не хотят сражаться. Они не хотят сражаться, и мы это уважаем. Мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали", - сказал Трамп. "Мы немедленно прекращаем бомбардировки хуситов", - подчеркнул он, пояснив, что повстанцы в свою очередь якобы обещали больше не атаковать суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
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