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У побережья Мексики замечен водяной смерч - ФОТО - ВИДЕО

Водяной смерч заметили в Калифорнийском заливе недалеко от побережья Мексики. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В отличие от классического смерча, водяной намного меньше в диаметре, а его скорость движения и вращения ниже в два-три раза.