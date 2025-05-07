https://news.day.az/unusual/1750843.html У побережья Мексики замечен водяной смерч - ФОТО - ВИДЕО Водяной смерч заметили в Калифорнийском заливе недалеко от побережья Мексики. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В отличие от классического смерча, водяной намного меньше в диаметре, а его скорость движения и вращения ниже в два-три раза.
У побережья Мексики замечен водяной смерч - ФОТО - ВИДЕО
Водяной смерч заметили в Калифорнийском заливе недалеко от побережья Мексики.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В отличие от классического смерча, водяной намного меньше в диаметре, а его скорость движения и вращения ниже в два-три раза.
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