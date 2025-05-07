У побережья Мексики замечен водяной смерч

Водяной смерч заметили в Калифорнийском заливе недалеко от побережья Мексики.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В отличие от классического смерча, водяной намного меньше в диаметре, а его скорость движения и вращения ниже в два-три раза.