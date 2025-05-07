Пакистан выдвинул условие для деэскалации конфликта

Пакистан не станет нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если она прекратит военную операцию "Синдур" и другие агрессивные действия.

Как передает Day.Az, об этом министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф заявил в интервью телевидению агентства Bloomberg.

"Мы все это время говорили, что не предпримем ничего против Индии. Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться", - сказал Асиф.

На вопрос ведущего о возможности переговоров после серии обоюдных ударов министр ответил, что "не в курсе таких контактов".