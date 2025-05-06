Трамп заявил, что хуситы сдались

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна прекращает удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"Хуситы заявили, по крайней мере нам, что они больше не хотят сражаться. Они не хотят сражаться, и мы это уважаем. Мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали", - сказал Трамп. "Мы немедленно прекращаем бомбардировки хуситов", - подчеркнул он, пояснив, что повстанцы в свою очередь якобы обещали больше не атаковать суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.