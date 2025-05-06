https://news.day.az/world/1750788.html Трамп заявил, что хуситы сдались - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна прекращает удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме. "Хуситы заявили, по крайней мере нам, что они больше не хотят сражаться.
Трамп заявил, что хуситы сдались - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна прекращает удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
"Хуситы заявили, по крайней мере нам, что они больше не хотят сражаться. Они не хотят сражаться, и мы это уважаем. Мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали", - сказал Трамп. "Мы немедленно прекращаем бомбардировки хуситов", - подчеркнул он, пояснив, что повстанцы в свою очередь якобы обещали больше не атаковать суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
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