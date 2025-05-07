Опубликован второй трейлер GTA VI

Компания Rockstar Games представила второй трейлер Grand Theft Auto VI после объявления о переносе релиза. Трехминутный ролик демонстрирует штат Леонида с городом Вайс-Сити, а также знакомит зрителей с основными элементами сюжета и персонажами предстоящей игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на РКБ, согласно официальному описанию, история сосредоточена вокруг криминального дуэта - Джейсона Дюваля и Люсии Каминос, погружающихся в мрачные глубины, казалось бы, идиллического региона. Примечательно, что образы главных героев создавались с оглядкой на легендарную пару американских грабителей - Бонни и Клайда, чья криминальная деятельность получила широкую известность в период экономического кризиса 1930-х.

Помимо этого, впервые за всю историю франшизы игрокам предоставится возможность управлять не только мужским, но и женским персонажем. Также трейлер намекает на возвращение системы развития протагонистов, демонстрируя Джейсона и Люсию во время тренировок.

Джейсон, выросший в криминальной среде и прошедший военную службу, пытался дистанцироваться от преступного прошлого, но оказался вовлечен в наркоторговлю. Люсия, обученная боевым навыкам с детства и недавно освободившаяся из исправительного учреждения, имеет определенный план, для реализации которого ей может понадобиться помощь Джейсона.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая следующего года. Изначально видеоигра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox X|S, а версия для ПК, по информации отраслевых аналитиков, появится позже.