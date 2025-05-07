AZAL задерживает полеты в Россию и переносит рейсы в Индию

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) задерживает рейсы J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") из Баку в Москву из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе AZAL.

Уточняется, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всеми необходимыми средствами в соответствии с правилами авиакомпании.

Кроме того, рейс J2-059 Баку-Мумбаи отложен по причине закрытия воздушного пространства над территорией Пакистана.

"AZAL, руководствуясь приоритетом безопасности полетов, внимательно следит за развитием ситуации и будет оперативно информировать пассажиров о любых изменениях", - отметили в компании.