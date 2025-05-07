Индия атаковала Пакистан

Армия Пакистана заявила, что Индия атаковала страну, запустив ракеты по трем позициям. Несколько громких взрывов раздались вечером 6 мая в пакистанской части Кашмира.

Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, грохот был слышен неподалеку от города Музаффарабад, который расположен в районе спорной границы между Пакистаном и Индией. После ударов в Музаффарабаде погас свет.

На кадрах, которые публикуют местные телеканалы, - дым и звуки взрывов. Представитель армии Пакистана заявил, что страна ответит "полной силой". Ранее пакистанский министр обороны пригрозил, что "на планете не останется живых", если Индия на них нападет.

Вскоре после взрывов армия Индии сообщила о проведении "Операции Синдур". В заявлении утверждается, что атакована "террористическая инфраструктура в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире". Как указали в индийской армии, именно из этих точек планировались и направлялись атаки против Индии.