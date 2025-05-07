https://news.day.az/culture/1750861.html В Гусарском драмтеатре прошла премьера спектакля "Джамиля" - ФОТО В Гусарском государственном лезгинском драматическом театре состоялась премьера спектакля, поставленного по повести Народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова "Джамиля".
В Гусарском драмтеатре прошла премьера спектакля "Джамиля" - ФОТО
В Гусарском государственном лезгинском драматическом театре состоялась премьера спектакля, поставленного по повести Народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова "Джамиля".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, постановку осуществил заслуженный работник культуры Фаиг Гардашов, сценографом выступила Марина Магмудова, музыкальное оформление подготовила Фарах Пирмамедова.
Произведение "Джамиля" отражает исторические особенности и культуру Таласской долины - родины кыргызского писателя Чингиза Айтматова. События, разворачивающиеся в спектакле, охватывают период Второй мировой войны.
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