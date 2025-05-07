Стало известно, как США и хуситы договорились прекратить огонь

Соединенные Штаты и движение "Ансар Аллах" договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве Омана. Соглашение предполагает, что йеменские хуситы откажутся от нападений на американские суда, пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

"По итогам недавних контактов и переговоров, которые Султанат Оман провел с Соединенными Штатами и йеменскими властями в Сане в целях деэскалации, стороны достигли соглашения о прекращении огня, - написал глава МИД на своей странице в X. - В рамках достигнутых договоренностей стороны обязуются воздерживаться от любых атак друг на друга, включая нападения на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что позволит обеспечить свободу судоходства и устранить препятствия для международной торговли".

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы согласились прекратить нападения на суда в Красном море, поэтому американские войска больше не будут наносить удары по объектам повстанцев на территории Йемена. Трамп не стал уточнять, откуда американское руководство получило сведения о готовности хуситов прекратить атаки на коммерческие суда. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава американской администрации заявил, что "это не имеет значения".

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.

15 марта США начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция была направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.