https://news.day.az/politics/1750823.html Джейхун Байрамов отправился в Ирак 7 мая 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Республику Ирак.
Джейхун Байрамов отправился в Ирак
7 мая 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Республику Ирак.
Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита запланированы встреча министра Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иракской Республики Фуадом Хусейном, а также другие двусторонние встречи на высоком уровне.
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