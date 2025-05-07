Джейхун Байрамов отправился в Ирак

7 мая 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Республику Ирак.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита запланированы встреча министра Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иракской Республики Фуадом Хусейном, а также другие двусторонние встречи на высоком уровне.