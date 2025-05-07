Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к приостановке отправлений и приемов внутренних и международных рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Samaa TV.

По его данным, международный аэропорт Исламабада закрыт, все рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление индийского правительства сообщило, что ВС Индии нанесли удары по девяти целям в подконтрольных Пакистану районах союзной территории Джамму и Кашмир.