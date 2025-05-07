В Windows 11 появилось новое меню «Пуск»

Корпорация Microsoft официально обновила меню "Пуск" в Windows 11.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание The Verge.

Обновленный "Пуск" стал доступен с обновлением операционной системы для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Окно нового меню стало значительно крупнее - по словам журналистов, это должны оценить пользователи компьютеров с большими экранами. Также в правой части меню появился новый раздел для управления функциями подключенного смартфона.

""Пуск" становится более персонализированным - с большим количеством опций для настройки и организации ваших приложений", - заметили в корпорации. В Microsoft обратили внимание, что файлы и приложения теперь будут автоматически отсортированы по категориям.

Также в Windows 11 добавили функцию Click to Do - всплывающее контекстное меню. С его помощью можно быстро отредактировать текст и изображения. Новые функции искусственного интеллекта (ИИ) добавили в "Проводник", текстовый редактор "Блокнот", графический редактор Paint и прочие сервисы.

"Мы стремимся выйти за рамки постепенных улучшений, чтобы переосмыслить, как Windows может расширить возможности людей новаторскими способами на всех устройствах", - описали обновление в Microsoft.