В поселке Баладжары поговорили о проблемах местных жителей

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч руководителей государственных структур с населением на местах, состоялась встреча главы исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова с жителями поселка Баладжары Бинагадинского района.

Как передает Day.Az, встреча была организована с целью изучения и решения проблем жителей. В ней приняли участие около 400 жителей Баладжары. В течение более трех часов глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, глава исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев, а также руководители хозяйственных и других служб города Баку и Бинагадинского района выслушали обращения и предложения жителей, собравшихся в зале.

В своем выступлении глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что благодаря политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан переживает самые счастливые дни за всю свою богатую и многовековую историю.

Затем представитель главы исполнительной власти Бинагадинского района по поселку Баладжары Фарди Агамалыев выступил с отчетом о проведенных в поселке работах.

Во встрече, прошедшей в формате "открытого микрофона", в форме живого диалога и с высокой активностью населения, выступили и обратились более 30 жителей поселка. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первой вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, проявленные к ним, а также выразили безоговорочную поддержку политическому курсу, проводимому главой государства.

Обращения в основном касались оформления документов на индивидуальные жилые дома, обновления водопроводных и канализационных сетей в поселке, ремонта и освещения внутридворовых дорог, занятости, ремонта аварийных зданий и крыш, замены старых лифтов, выделения земли под новое кладбище в поселке, транспортных и других вопросов.

Некоторые обращения были решены на месте, по другим были даны соответствующие поручения. Все обращения и предложения взяты под контроль.