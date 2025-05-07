В Баку начался суд по делу о финансировании терроризма

Началось судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова, обвиняемых в финансировании терроризма.

Как передает Day.Az, в Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой приступил к судебному следствию по данному делу.

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