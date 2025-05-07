Глава МИД Омана о перемирии США с хуситами

Соглашение о прекращении огня, достигнутое США и йеменскими хуситами при посредничестве Омана, обеспечит свободу судоходства в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

"С удовлетворением подтверждаю, что последние новости о ситуации в Красном море означают, что дипломатические усилия привели к прекращению конфликта между США и "Ансар Аллах" в Йемене. Они больше не будут нападать друг на друга, что обеспечит свободу судоходства для международного торгового флота в Красном море", - написал министр на своей странице в X.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы согласились прекратить нападения на суда в Красном море, поэтому американские войска больше не будут наносить удары по объектам повстанцев на территории Йемена. Вскоре после заявления Трампа глава оманского внешнеполитического ведомства сообщил, что США и хуситы договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве султаната. По его словам, соглашение предполагает, что хуситы откажутся от нападений на пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив суда, в том числе американские.