Неизлечимо больная Селин Дион может появиться на "Евровидении"

Певица Селин Дион ведет переговоры о выступлении на 69-м международном конкурсе песни "Евровидение", который пройдет в швейцарском Базеле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

Исполнительные продюсеры "Евровидения" Рето Перитц и Моритц Штадлер подтвердили, что обсуждали с командой артистки ее выступление, но оно все еще находится под вопросом из-за состояния здоровья Дион.

"Мы узнаем только за несколько недель до выступления, чувствует ли она себя достаточно здоровой", - пояснили они.

Telegram-канал "Рамузыка" отмечает, что, по слухам, на арене "Евровидения" уже прошли репетиции с оркестром, где вместо Дион пока был статист.

В последний раз Дион выходила на сцену "Евровидения" 37 лет назад, когда одержала победу на конкурсе с песней "Ne partez pas sans moi" в 1988 году. Предполагается, что именно эту композицию артистка исполнит на предстоящем конкурсе.