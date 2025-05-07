Трамп прокомментировал удары Индии по Пакистану

Президент США Дональд Трамп в резкой форме осудил конфликт Индии и Пакистана, охарактеризовав военные действия как "позор".

Как передает Day.Az, об этом сообщаетагентство Reuters.

Заявление прозвучало на фоне растущего числа жертв - по последним данным, в результате ударов погибли уже двое мирных жителей Пакистана, 12 получили ранения.

Кроме того, американский лидер выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.

"Нет, я просто надеюсь, что все закончится очень быстро", - сказал он во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС

Трамп также признался, что узнал о начале ударов только что от представителей СМИ.

Ранее правительство Индии заявило о нанесении ударов по девяти целям в подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир. По данным источников телеканала Samaa TV, вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удары по целям в Индии.