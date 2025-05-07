Армения любит ушами: армянские мечты о коридорах

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении увлеченно обсуждают открытие железной дороги в Турцию. Дорога, как и граница, закрыта с 1993 года. После завершения карабахского конфликта наши соседи решили, что границы и дороги откроются автоматически, но автоматика не сработала. Оказалось, что для восстановления коммуникаций недостаточно просто проиграть войну, нужно выполнить и немало других условий, чтобы доказать, что ты заслуживаешь быть выведенным из изоляции.

В правительстве подсчитали, что для запуска армянского участка железной дороги Гюмри-Карс понадобится около года. При поддержке ныне покойной USAID в рамках проекта "Перекресток мира" была проведена предварительная оценка стоимости предстоящих работ - 32 с половиной миллиона долларов. О том, из каких источников Ереван планирует получить эту сумму, не сообщается. Вероятнее всего расчет делался на Агентство международного развития США, которое больше не сможет помогать Армении.

Как сообщают армянские СМИ, в августе прошлого года Армения и Турция договорились рассмотреть возможность запуска железнодорожного сообщения между странами. На границе состоялась встреча спецпредставителей по урегулированию отношений, на которой стороны договорились в соответствии с региональными тенденциями оценить технические потребности, которые создадут возможности для запуска железнодорожного пограничного пропускного пункта Акьяка-Ахурик. Но дальше дело не пошло. Во-первых, потому что нет денег, а, во-вторых, устранить фактор Азербайджана в отношениях Еревана с Анкарой не удалось. Кроме того, восстановление одного участка к границе с Турцией ничего не решит. Необходим ремонт старых и строительство новых железных дорог в Армении, чтобы можно было говорить о транзите. А один только ремонт имеющихся железнодорожных линий обойдется Еревану в 500 миллионов долларов. Никол Пашинян пытался привлекать инвесторов, рекламируя по всему миру свой "перекресток", однако желающих вкладываться в тупиковый проект пока нет. Все понимают, что до установления мира и открытия границ говорить об экономическом эффекте инвестиций несерьезно. Все может пойти не так, как обещают в Ереване. Границы могут вообще не открыться, открыться не скоро, или же армянский транзит окажется не востребованным. Согласование пунктов мирного договора еще не означает его подписания, а в регионе уже имеются налаженные и эффективные транзитные маршруты. Армянскому транзиту еще нужно доказать свои преимущества, на что могут уйти годы.

Недавно армянская сторона получала небольшую порцию вдохновения, причем, оттуда, откуда никак не ожидала. В конце апреля в интервью турецкому СМИ временный поверенный в делах КНР в Армении Чэнь Минь заявил, что Китай готовится открыть новую главу инициативы "Один пояс, один путь" с участием Армении. С этой целью Пекин и Ереван вскоре подпишут соглашение в транспортной сфере. Китайский дипломат объявил, что "эти проекты изменят экономическую карту Южного Кавказа".

Такое заявление, прозвучавшее из уст китайской стороны впервые, вызвало в Армении эйфорию. Хотя слова дипломата, судя по всему, были просто словами, за которыми ничего не стоит, в Армении были рады услышать то, о чем не могли и мечтать. В данном случае радость двойная - и от того, что Армению, наконец, разглядели, и от того, что Китай это крупный инвестор, который вкладывается в нужные ему проекты. В Армении решили, что армянский транзит зачем-то важен для Пекина, и тот за все, соответственно, заплатит, как он это делает в Центральной Азии, например.

Как именно Китай будет интегрировать Армению в "Пояс и путь" и о чем будет соглашение по транспорту, не сообщается. Понятно, что речь не может идти о Среднем коридоре, потому что в Пекине хорошо знают географию. Вопреки начавшимся в армянских медиа обсуждениям, отметим, что речь, вероятнее всего, идет о южном маршруте китайской инициативы. Это автомобильный маршрут, и на фантастический грузооборот по нему Еревану рассчитывать не стоит.

Напомним, что в конце мая прошлого года из Шанхая в Ереван прибыл первый грузовой автомобиль, проехавший через территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Этот путь фура проделала за три недели. По случаю прибытия грузовика в Ереване состоялись торжества, произносились речи. Было объявлено, что "перекресток" стал реальностью. Между тем, чрез месяц после этого из Китая в Баку прибыл грузовой автокараван, который выехал из Алашанькоу (КНР), проехал через Казахстан и Россию и безо всяких проблем достиг Азербайджана всего за 6 дней. Разница огромна.

Но диверсификация, конечно, никогда не помешает, и Китай действует именно так. В то же время не стоит забывать, что речь идет не о железной дороге, а об автомобильном сегменте проекта. Инвестиций в модернизацию железнодорожной сети страны он не будет предусматривать. А именно железные дороги требуют крупных инвестиций. Восстановление дороги Раздан-Иджеван-Газах обойдется Армении в более чем 300 миллионов долларов, строительство с нуля разобранной дороги через Мегри - в 6олее чем 60 миллионов долларов. В Армении раздумывают, а стоит ли тратиться, и сомневаются в экономическом эффекте. Что, честно говоря, удивляет. Удивляет не то, что соседи не хотят тратиться, а то, что ставят под сомнение жизненную важность открытия коммуникаций. Боятся прогадать. Ведь прожили больше тридцати лет в изоляции - и ничего, живы. Может, рассуждают армянские эксперты, не стоит опустошать бюджет?

Зато в Армении любят рассуждать о том, как открытие коммуникаций нужно Турции, Азербайджану, Китаю и всей Евразии. Пищу для таких рассуждений дают "любящей ушами" армянской стороне некоторые дежурные заявления. Как слова того же временного поверенного в делах КНР. Или же заявление турецкого депутата Ахмеда Арслана, что открытие армяно-турецкой границы, мол, "выведет регион из тупика и позволит обеспечить Карсу выход в Среднюю Азию через Армению". Как Турция может связаться с Центральной Азией через Армению, трудно себе представить.

И напомним, что в настоящее время Турция имеет возможность связи со странами ЦА посредством Среднего коридора, железнодорожным сегментом которого является Баку-Тбилиси-Карс. Вряд ли турецкий депутат об этом не знал.

Армения вынуждена делать акцент на коридоре в Турцию через Нахчыван, потому что другой маршрут - через Иджеван - азербайджанская сторона готова рассматривать только после осуществления Зангезурского коридора. Азербайджану дорога через Иджеван не нужна. Зато она нужна Армении для задействовании всей железнодорожной сети, которая без международных перевозок пришла в полный упадок.

В свое время 80 процентов грузов в Армению шли по железной дороге через Азербайджан. Азербайджанское направление всегда было жизненно важно для армянской стороны. Эта страна никогда н была транспортным хабом, и не понимает, что для этого одного желания мало. Нужны годы упорного труда и большие средства для того, чтобы осуществились мечты о доставке грузов из Индии и Ирана в Европу и Россию через Армению, чтобы стать незаменимым звеном между Персидским заливом и Черным морем.

Но еще важнее это хорошие отношения с соседями. А этого нигде не займешь.