Армения любит ушами: армянские мечты о коридорах

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении увлеченно обсуждают открытие железной дороги в Турцию. Дорога, как и граница, закрыта с 1993 года. После завершения карабахского конфликта наши соседи решили, что  границы и дороги откроются автоматически, но автоматика не сработала. Оказалось, что для восстановления коммуникаций недостаточно просто проиграть войну, нужно выполнить и немало других условий, чтобы доказать, что ты заслуживаешь быть выведенным из изоляции.

В правительстве подсчитали, что для запуска армянского участка железной дороги Гюмри-Карс понадобится около года. При поддержке ныне покойной USAID в рамках проекта "Перекресток мира" была проведена предварительная оценка стоимости предстоящих работ - 32 с половиной миллиона долларов. О том, из каких источников Ереван планирует получить эту сумму, не сообщается. Вероятнее всего расчет делался на Агентство международного развития США, которое больше не сможет помогать Армении.

Турция начинает строительство своего участка Зангезурского коридора

Турция начинает строительство своего участка Зангезурского коридора

Как сообщают армянские СМИ, в августе прошлого года Армения и Турция договорились рассмотреть возможность запуска железнодорожного сообщения между странами. На границе состоялась встреча спецпредставителей по урегулированию отношений, на которой стороны договорились в соответствии с региональными тенденциями оценить технические потребности, которые создадут возможности для запуска железнодорожного пограничного пропускного пункта Акьяка-Ахурик. Но дальше дело не пошло. Во-первых, потому что нет денег, а, во-вторых, устранить фактор Азербайджана в отношениях Еревана с Анкарой не удалось. Кроме того, восстановление одного участка к границе с Турцией ничего не решит. Необходим ремонт старых и строительство новых железных дорог в Армении, чтобы можно было говорить о транзите. А один только ремонт имеющихся железнодорожных линий обойдется Еревану в 500 миллионов долларов. Никол Пашинян пытался привлекать инвесторов, рекламируя по всему миру свой "перекресток", однако желающих вкладываться в тупиковый проект пока нет. Все понимают, что до установления мира и открытия границ говорить об экономическом эффекте инвестиций несерьезно. Все может пойти не так, как обещают в Ереване. Границы могут вообще не открыться, открыться не скоро, или же армянский транзит окажется не востребованным. Согласование пунктов мирного договора еще не означает его подписания, а в регионе уже имеются налаженные и эффективные транзитные маршруты. Армянскому транзиту еще нужно доказать свои преимущества, на что могут уйти годы.  

Недавно армянская сторона получала небольшую порцию вдохновения, причем, оттуда, откуда никак не ожидала. В конце апреля в интервью турецкому СМИ временный поверенный в делах КНР в Армении Чэнь Минь заявил, что Китай готовится открыть новую главу инициативы "Один пояс, один путь" с участием Армении. С этой целью Пекин и Ереван вскоре подпишут соглашение в транспортной сфере. Китайский дипломат объявил, что "эти проекты изменят экономическую карту Южного Кавказа".

О чем не знает фон дер Ляйен. Или не хочет знать – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

О чем не знает фон дер Ляйен. Или не хочет знать – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Такое заявление, прозвучавшее из уст китайской стороны впервые, вызвало в Армении эйфорию. Хотя слова дипломата, судя по всему, были просто словами, за которыми ничего не стоит, в Армении были рады услышать то, о чем не могли и мечтать. В данном случае радость двойная - и от того, что Армению, наконец, разглядели, и от того, что Китай это крупный инвестор, который вкладывается в нужные ему проекты. В Армении решили, что армянский транзит зачем-то важен для Пекина, и тот за все, соответственно, заплатит, как он это делает в Центральной Азии, например.

Как именно Китай будет интегрировать Армению в "Пояс и путь" и о чем будет соглашение по транспорту, не сообщается. Понятно, что речь не может идти о Среднем коридоре, потому что в Пекине хорошо знают географию. Вопреки начавшимся в армянских медиа обсуждениям, отметим, что речь, вероятнее всего, идет о южном маршруте китайской инициативы. Это автомобильный маршрут, и на фантастический грузооборот по нему Еревану рассчитывать не стоит.

Напомним, что в конце мая прошлого года из Шанхая в Ереван прибыл первый грузовой автомобиль, проехавший через территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Этот путь фура проделала за три недели. По случаю прибытия грузовика в Ереване состоялись торжества, произносились речи. Было объявлено, что "перекресток" стал реальностью. Между тем, чрез месяц после этого из Китая в Баку прибыл грузовой автокараван, который выехал из Алашанькоу (КНР), проехал через Казахстан и Россию и безо всяких проблем достиг Азербайджана всего за 6 дней. Разница огромна.

Но диверсификация, конечно, никогда не помешает, и Китай действует именно так. В то же время не стоит забывать, что речь идет не о железной дороге, а об автомобильном сегменте проекта. Инвестиций в модернизацию железнодорожной сети страны он не будет предусматривать. А именно железные дороги требуют крупных инвестиций. Восстановление дороги Раздан-Иджеван-Газах обойдется Армении в более чем 300 миллионов долларов, строительство с нуля разобранной дороги через Мегри - в 6олее чем 60 миллионов долларов. В Армении раздумывают, а стоит ли тратиться, и сомневаются в экономическом эффекте. Что, честно говоря, удивляет. Удивляет не то, что соседи не хотят тратиться, а то, что ставят под сомнение жизненную важность открытия коммуникаций. Боятся прогадать. Ведь прожили больше тридцати лет в изоляции - и ничего, живы. Может, рассуждают армянские эксперты, не стоит опустошать бюджет?

Строительство азербайджанской части Зангезурского коридора подходит к концу - ФОТО - ВИДЕО

Строительство азербайджанской части Зангезурского коридора подходит к концу - ФОТО - ВИДЕО

Зато в Армении любят рассуждать о том, как открытие коммуникаций нужно Турции, Азербайджану, Китаю и всей Евразии. Пищу для таких рассуждений дают "любящей ушами" армянской стороне некоторые дежурные заявления. Как слова того же временного поверенного в делах КНР. Или же заявление турецкого депутата Ахмеда Арслана, что открытие армяно-турецкой границы, мол, "выведет регион из тупика и позволит обеспечить Карсу выход в Среднюю Азию через Армению". Как Турция может связаться с Центральной Азией через Армению, трудно себе представить.

И напомним, что в настоящее время Турция имеет возможность связи со странами ЦА посредством Среднего коридора, железнодорожным сегментом которого является Баку-Тбилиси-Карс. Вряд ли турецкий депутат об этом не знал.

Армения вынуждена делать акцент на коридоре в Турцию через Нахчыван, потому что другой маршрут - через Иджеван - азербайджанская сторона готова рассматривать только после осуществления Зангезурского коридора. Азербайджану дорога через Иджеван не нужна. Зато она нужна Армении для задействовании всей железнодорожной сети, которая без международных перевозок пришла в полный упадок.

В свое время 80 процентов грузов  в Армению шли по железной дороге через Азербайджан. Азербайджанское направление всегда было жизненно важно для армянской стороны. Эта страна никогда н была транспортным хабом, и не понимает, что для этого одного желания мало. Нужны годы упорного труда и большие средства для того, чтобы осуществились мечты о доставке грузов из Индии и Ирана в Европу и Россию через Армению, чтобы стать незаменимым звеном между Персидским заливом и Черным морем.

Но еще важнее это хорошие отношения с соседями. А этого нигде не займешь.