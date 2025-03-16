Турция начинает строительство своего участка Зангезурского коридора

Турция в ближайшие месяцы приступит к работам на 224-километровом участке Зангезурского коридора, проходящем по ее территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу в своем выступлении в Стамбульском техническом университете.

Он подчеркнул, что Азербайджан также активно продолжает работы по реализации коридора, который играет стратегическую роль для международных транспортных маршрутов.

"Турция является одной из ключевых стран в Среднем коридоре. Исторически этот путь имел большое значение. Сегодня мы хотим усилить его потенциал", - отметил Уралоглу.