Прошло 145 лет со дня рождения народного художника Азима Азимзаде

Азим Азимзаде, основатель азербайджанской карикатуры, графики и театральной декорации, является одним из первых деятелей, получивших высокое звание "Народный художник Азербайджана". Его вклад в азербайджанское искусство оставил значительный след в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, проходит 145 лет со дня рождения народного художника Азима Азимзаде.

Азим Азимзаде родился 7 мая 1880 года в селении Новханы близ Баку в семье рабочего-нефтяника. Получив начальное образование - сначала в моллахане (школа при мечети), а затем в русско-татарской школе, - был вынужден отказаться от дальнейшей учебы. Из-за тяжелого материального положения семьи мальчик с ранних лет начал работать. Но в свободное время продолжал заниматься самообразованием: рисовал, изучал русский, иранский языки и литературу.

В 1906 году талантливый художник-самоучка начал публиковать в журналах свои работы.

В творческом наследии мастера кисти основное место занимают карикатуры. Развитие этого жанра в Азербайджане тесно связано с журналом "Молла Насреддин". После революции, с 1922 года в Баку возобновилось издание журнала "Молла Насреддин". С этого периода начинается плодотворное сотрудничество Джалила Мамедгулузаде и Азима Азимзаде, ставшего главным иллюстратором "Моллы Насреддина".

В первой половине 1920-х годов талантливый художник также оформлял спектакли в бакинских театрах. Его творчество сыграло большую роль в развитии театральной живописи Азербайджана.

Азим Азимзаде принимает активное участие в создании плакатов в период Второй мировой войны, "агитокон", которые были ведущим средством боевой политической агитации. Красочные, четкие и лаконичные "агитокна" были дополнены стихотворными текстами на азербайджанском и русском языках. За два года войны он создал свыше 50 карикатур. Своим творчеством Азим Азимзаде внес существенный вклад в развитие советской антифашистской карикатуры военного времени.

В 1927 году ему было присвоено звание народного художника Азербайджанской ССР.

При активном участии Азима Азимзаде в 1920 году в Баку была открыта художественная школа. Со дня основания школы и вплоть до конца своих дней он преподавал в ней, а в 1932-1937 годах был директором школы. Выдающийся художник ушел из жизни 15 мая 1943 года.