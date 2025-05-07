Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Ничто так не бодрит европейских "защитников свободы", как возможность порассуждать о том, кто сегодня "образец для подражания автократам". Если раньше для этого хватало пары фотографий с Лукашенко, то теперь мишенью №1 стал Азербайджан - дерзкий, самоуверенный, слишком независимый и, что самое возмутительное, слишком важный для европейских интересов. Особенно на фоне энергетических метаний Брюсселя между "принципами" и батареями отопления.

И вот, на авансцену выходит та самая OC Media - квази-редакция с завидной способностью одновременно страдать за демократию и не замечать, как целые европейские правительства строят концлагеря для беженцев. Впрочем, Азербайджан для них - удобная мишень. Его можно ругать "не ту" модель экономики и "не тех" журналистов, пока за спиной, где-нибудь в Париже, полиция дубинками разгоняет демонстрации против реформ Макрона. Но кого это волнует, правда?

Теперь, по версии OC Media, визит Каи Каллас в Баку - не дипломатическая встреча, а почти что акт предательства "европейских ценностей". Каллас, видите ли, не встала на трибуну перед дворцом президента и не прочитала гневную речь с требованиями немедленной отставки всех чиновников и передачи власти независимым блогерам. И этим, безусловно, она нарушила священную заповедь - "если ты в Азербайджане, обязательно делай вид, что тебе тут не нравится".

Ну а любимая мантра всех правдорубов - "24 журналиста в тюрьме". На этом месте хочется вставить короткую справку для забывчивых: "в тюрьме" не означает "за журналистику". В Азербайджане никто не получает срок за написание слова "оппозиция" или за фотографию в чёрно-белом фильтре. А вот за работу на зарубежные спецпроекты под видом медиа - вполне.

Но у OC Media, конечно, всё проще. Любой человек с микрофоном - мученик свободы. Даже если он вчера снимал проплаченные сюжеты в Карабахе с армянскими боевиками, а сегодня пересчитывает евро на счету "независимого фонда", зарегистрированного в Праге.

Цинизм публикации достигает апогея, когда дело доходит до "урока для Тбилиси". Ах, как же они завидуют! Пока грузинская власть справедливо выводит за скобки чужие посольские фантазии, а Баку отстаивает свои национальные интересы, OC Media с тоской смотрит на эти примеры и шепчет: "а ведь могли быть нашими вассалами". Но не вышло.

Теперь весь их пафос сводится к тому, чтобы представить Азербайджан как коварного соблазнителя - мол, он заманивает Европу газом, а потом подсовывает ей автократию в обёртке из инвестиционных соглашений. Да уж, на континенте, где Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии принимаются с красными коврами, именно Азербайджан почему-то вызывает судороги у европейских лицемеров.

Пик отчаяния - фраза о "вдохновении, которое Тбилиси черпает из модели Баку". Интересно, а кто вдохновляется моделью ЕС? Греция, где половина молодёжи эмигрирует? Или Франция, где в университетах лекции теперь читают по QR-кодам? Может, это Польша, где за слово "ЛГБТ" тебя записывают в список "угроз для нации"?

В завершение - капля моральной паники: "авторитаризм распространяется по соседству с ЕС". Боже, какая трагедия! Не потому, что ЕС теряет влияние, а потому что он сам уже давно не помнит, что означает "принцип". Он его сдал, аккуратно упаковал и обменял на азербайджанский газ с пометкой "экологически надёжный".

Когда информационный ресурс, претендующий на "независимость", начинает свою редакционную колонку с готового вердикта, вместо анализа, это - уже не журналистика. Это политический активизм под вывеской медиа. Именно таким стал проект OC Media, который давно уже перестал быть каналом объективного освещения событий и превратился в ангажированный инструмент информационного давления, функционирующий за счёт грантовых структур, связанных с западными НПО и политическими фондами.

В редакционной колонке OC Media под заголовком "Отношения ЕС и Азербайджана - образец для подражания автократам" мы видим не журналистику и не аналитику. Мы видим оголтелый, плохо замаскированный политический памфлет, написанный с одной единственной целью - демонизировать Азербайджан, его легитимную власть, его стратегическое партнёрство с Европейским союзом и, самое главное, его право на самостоятельный выбор пути.

Под видом заботы о "ценностях" авторы статьи транслируют устаревшую, менторскую и откровенно колониальную риторику. Они требуют от Азербайджана раскаяться за то, что мы не управляемся извне, не прогибаемся под идеологические установки транснациональных НПО, и не позволяем чужим структурам формировать свою внутреннюю повестку.

Но главное, за что Азербайджан "виновен" в глазах OC Media - это его способность быть субъектом в мире, где многие привыкли видеть Южный Кавказ как объект.

Прежде чем перейти к содержанию обвинений, стоит задаться вопросом: кто именно предъявляет претензии?

OC Media - это не журналистика. Это квазиполитическая структура, учреждённая и финансируемая через цепочку грантов и сетевых институтов, тесно связанных с западными фондами давления: Open Society Foundations, National Endowment for Democracy, European Endowment for Democracy. Прозрачность - нулевая. Идеологическая направленность - односторонняя. Ангажированность - очевидная.

Это "медиа", которое не публикует ни одного критического материала о западных или армянских НПО, финансируемых военными структурами; сознательно замалчивает факты этнических чисток, совершённых Арменией в Карабахе, а также превозносит любую попытку вмешательства во внутренние дела суверенных государств, если это отвечает интересам их доноров.

Говорить о такой платформе как о "независимой" - это значит сознательно искажать термины. Это рупор давления, не имеющий морального права поучать страну, которая прошла через войну, оккупацию и постконфликтную трансформацию.

Авторы OC Media страстно цитируют число "24 заключённых журналиста". Но ни слова - о конкретике. Ни слова - о причинах.

Кого они называют журналистами? Людей, обвиняемых в незаконном финансировании от иностранных структур, в уклонении от налогов, в сотрудничестве с разведывательными каналами враждебных стран, и в систематической дискредитации институтов государства под видом свободы слова.

Ни в одном демократическом государстве мира - ни в США, ни во Франции, ни в Германии - нет "индульгенции" за преступление, если ты называешь себя журналистом. Подделал документы? Ответь. Получил финансирование из-за рубежа с целью дестабилизации? Ответь. Нарушил закон? Ответь.

Азербайджан действует в рамках своей Конституции и Уголовного кодекса. Всё остальное - пропаганда. Подмена профессии уголовным иммунитетом - опасная игра, ведущая к краху института журналистики как такового.

Избирательность OC Media поражает даже не своей очевидностью, а отсутствием элементарного баланса: десятки материалов против Азербайджана и ни одного - с анализом нарушений прав человека в Армении или европейских странах Восточной границы ЕС. Где редакционная позиция по поводу беженцев, насилия полиции в Париже или антисемитских акций в Париже? Где жёсткий разбор убийств журналистов в странах Евросоюза, например, Яна Куцяка в Словакии или Дафны Галиции на Мальте?

Потому что цель - не журналистика. Цель - точечная дискредитация конкретных государств, отказывающихся вписываться в политические лекала, написанные вне региона. В первую очередь - Азербайджана, проводящего независимую политику, не поддающуюся шаблонам ни Востока, ни Запада.

Попытка обвинить Азербайджан в "автократии" на фоне нарастающего институционального кризиса в самóм Евросоюзе звучит, как минимум, неубедительно. Государство, пережившее 30 лет оккупации части своей территории, вернувшее её в соответствии с нормами международного права, и сегодня выстраивающее постконфликтное восстановление в Карабахе, не может быть оценено по кальке либеральных догм, игнорирующих реальности региона.

Обвинения в "репрессиях" строятся на примитивной логике: если кто-то называется журналистом, значит, его нельзя судить - даже за участие в незаконных финансовых операциях, за координацию с иностранными разведками, за деструктивные медиакампании в интересах третьих стран. Ни одно демократическое государство не отказывается от института законности ради имитации свободы слова. Азербайджан - не исключение.

OC Media с пафосом пишет о "моральной капитуляции" ЕС. Но есть факты - и есть риторика.

По данным Европейской комиссии (2024), доля поставок газа из Азербайджана в ЕС выросла до 12 миллиардов кубометров в год, покрывая до 20% годового потребления ряда стран Южной Европы. Итальянская SNAM, греческая DEPA, болгарская Bulgargaz - все активно работают с SOCAR, поскольку речь идёт о надёжности поставок в условиях, когда российский газ стал политическим инструментом шантажа.

Критики пишут, что "Азербайджан заменил Россию". Но они не уточняют, что в отличие от "Газпрома", Азербайджан не навязывает ЕС условия, поставок, не вмешивается во внутренние дела государств-покупателей, и не шантажирует политическими требованиями;

- соблюдает международные правила.

Редакционная колонка OC Media строится по примитивному лекалу - выборочное цитирование, эмоциональная риторика, отсутствие источников и подмена понятий. Возьмём хотя бы ключевые утверждения:

- "Азербайджан - один из худших нарушителей свободы прессы"

Ни один объективный правозащитный отчёт, включая последние доклады Freedom House или Reporters Without Borders, не указывает на наличие системной цензуры в Азербайджане по государственному каналу или запрета на инакомыслие. Упомянутые "24 журналиста" - это не журналисты по профессии, а фигуранты уголовных дел, где профессия используется как щит. Уголовное преследование - это не синоним репрессии, если оно проходит по процессуальным нормам и с наличием доказательной базы.

- "ЕС уступает в принципах"

С 2022 года Европейский союз вступил в энергетические альянсы с Саудовской Аравией, Катаром, Египтом и Алжиром. Во всех этих странах существует значительно более жёсткий контроль над медиа и обществом, чем в Азербайджане. Почему же критика направлена исключительно в сторону Баку? Ответ прост: Азербайджан не зависит от европейской воли и может себе позволить формировать политику самостоятельно.

- "ЕС молчит об Абзас Media и Meydan TV"

Вопрос не в молчании ЕС, а в том, что даже сами европейские структуры не считают достаточными основаниями для дипломатического давления дела, где доказаны схемы внешнего финансирования, ухода от налогов и деструктивной информационной работы. Молчание - это не трусость. Это признание фактов, которые громкая медийная волна пытается замаскировать.

OC Media, как и другие проекты, претендующие на "независимость", должны отдавать себе отчёт: ответственность за слово - не менее значима, чем ответственность за политическое решение. Искусственное нагнетание, односторонняя критика, обвинения без источников, натянутые параллели - всё это не имеет ничего общего с журналистикой. Это попытка вмешательства в суверенные дела государства под видом "защиты прав".

ЕС и Азербайджан - это стратегические партнёры, объединённые интересами, а не идеологическими схемами. И пока OC Media пытается выдать лозунги за анализ, реальная дипломатия продолжается - с визитами, соглашениями, проектами и уважением, которого, увы, не найти в этой "редакционной колонке".

Искажённая риторика в духе OC Media - это не критика. Это псевдоанализ, замаскированный под журналистику, и не выдерживающий столкновения с фактами.

История международных отношений не знает примеров, когда государства отказывались от национальных интересов ради удовлетворения чужих представлений о "правильности". Внешняя политика - это не моральная проповедь, а инструмент выживания и развития в условиях конкуренции, давления и двойных стандартов.

Так что не беспокойтесь, дорогие читатели. Пока OC Media разражается праведным гневом на очередную пресс-конференцию, в Баку продолжается спокойная работа. Газ поступает, инвестиции идут, партнерства крепнут. А обвинения...

Что ж, они идут туда же, куда пошла репутация OC Media - в корзину к прочим неудачным фейкам.