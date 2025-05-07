Индия отменила все рейсы из аэропорта столицы

Все рейсы из аэропорта Сринагара (столица союзной территории Джамму и Кашмир) отменены по соображениям безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал News18.

По его данным, полеты отменены в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном. Авиакомпания Indigo предупредила, что "изменения условий в воздушном пространстве" повлияли на выполнение многих рейсов в северном направлении.