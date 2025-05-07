https://news.day.az/world/1750820.html Индия отменила все рейсы из аэропорта столицы Все рейсы из аэропорта Сринагара (столица союзной территории Джамму и Кашмир) отменены по соображениям безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал News18. По его данным, полеты отменены в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном.
Индия отменила все рейсы из аэропорта столицы
Все рейсы из аэропорта Сринагара (столица союзной территории Джамму и Кашмир) отменены по соображениям безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал News18.
По его данным, полеты отменены в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном. Авиакомпания Indigo предупредила, что "изменения условий в воздушном пространстве" повлияли на выполнение многих рейсов в северном направлении.
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